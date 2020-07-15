Самые дорогие в мире сумки начали продавать в полцены

Люксовые сумки Hermes Birkin, которые являются одними из самых дорогих сумок в мире, подешевели в два раза во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на исследование консалтинговой компании Knight Frank.
Специалисты сравнили показатели индекса инвестиционной привлекательности предметов роскоши с аналогичными показателями 2019 года. Они брали за основу данные исследовательской компании Art Market Research.
По информации издания, цена лимитированных сумок упала на 50 процентов, поскольку покупатели не имели возможности увидеть их вживую из-за введенных ограничений. «Около 90 процентов коллекционных сумок можно приобрести онлайн, но теперь покупатели все больше ожидают того, что в аукционном бизнесе называют "ценой COVID"», — объяснил директор Art Market Research Себастьян Дути (Sebastian Duthy).
Так, например, самая дорогая сумка в мире — Hermes Himalaya Birkin обычно продавалась на аукционе более чем за 200 тысяч долларов (14 миллионов рублей). Однако в июне ее так и не купили, несмотря на то, что цена изделия была снижена до 100 тысяч долларов (семь миллионов рублей). Дути объяснил, что коллекционеры, которые тратят большие суммы на аксессуары, хотят увидеть и изучить его перед покупкой.
В апреле китайцы потратили миллионы долларов на предметы роскоши в первый день после окончания режима самоизоляции. Выяснилось, что люксовый бутик Hermes в Гуанчжоу выручил почти три миллиона долларов (212 миллионов рублей) за день.