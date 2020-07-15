Самые дорогие в мире сумки начали продавать в полцены

Люксовые сумки Hermes Birkin, которые являются одними из самых дорогих сумок в мире, подешевели в два раза во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на исследование консалтинговой компании Knight Frank.

Специалисты сравнили показатели индекса инвестиционной привлекательности предметов роскоши с аналогичными показателями 2019 года. Они брали за основу данные исследовательской компании Art Market Research.

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По информации издания, цена лимитированных сумок упала на 50 процентов, поскольку покупатели не имели возможности увидеть их вживую из-за введенных ограничений. «Около 90 процентов коллекционных сумок можно приобрести онлайн, но теперь покупатели все больше ожидают того, что в аукционном бизнесе называют "ценой COVID"», — объяснил директор Art Market Research Себастьян Дути (Sebastian Duthy).

Так, например, самая дорогая сумка в мире — Hermes Himalaya Birkin обычно продавалась на аукционе более чем за 200 тысяч долларов (14 миллионов рублей). Однако в июне ее так и не купили, несмотря на то, что цена изделия была снижена до 100 тысяч долларов (семь миллионов рублей). Дути объяснил, что коллекционеры, которые тратят большие суммы на аксессуары, хотят увидеть и изучить его перед покупкой.

В апреле китайцы потратили миллионы долларов на предметы роскоши в первый день после окончания режима самоизоляции. Выяснилось, что люксовый бутик Hermes в Гуанчжоу выручил почти три миллиона долларов (212 миллионов рублей) за день.

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