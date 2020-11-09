Вертолет Трампа с золотыми ремнями у кресел решили продать за миллион долларов

Вертолет проигравшего на выборах президента в США Дональда Трампа выставили на продажу. Соответствующий материал публикует портал TMZ.

В настоящее время Трамп владеет тремя вертолетами Sikorsky S76-B, а также другими частными самолетами, не являющимися собственностью Белого дома. По поручению представителей бывшего лидера США один из этих вертолетов попал в розничную торговую сеть через компанию Aero Asset, которая на данный момент занимается перевозкой упомянутого транспорта из ангара в Нью-Джерси.

Отмечается, что вертолет выставили на продажу в августе. В нем есть элементы, свойственные дизайнерским запросам Трампа: белая кожаная обивка кресел и золотые ремни безопасности. При этом в объявлении не указывается конкретная стоимость летательного средства: Sikorsky S76-B продадут за названную потенциальным покупателем цену.

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Отмечается, что рыночная стоимость одного из таких вертолетов того же года оценивается в пределах 700-800 тысяч долларов (от 53 до 60 миллионов рублей). По другим подсчетам, цена более современных моделей может составлять от одного до двух миллионов долларов (от 75,8 до 151,7 миллиона рублей). По предположению редакторов издания, в лучшем случае за вертолет Трамп получит не больше 1,5 миллиона долларов (113,8 миллиона рублей).

Ранее в ноябре Дональда Трампа высмеяли за потраченную на прическу сумму за время его президентства. Так, только за 13 лет съемок американского телешоу The Apprentice, создателем которого является бывший лидер США, на средства по уходу за волосами и услуги парикмахера он потратил около 70 тысяч долларов (5,4 миллиона рублей).