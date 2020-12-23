Трамп велел строить государственные здания США «красивыми»

Действующий президент США Дональд Трамп велел в дальнейшем строить государственные федеральные здания страны в античном стиле, поскольку он не только функциональный, но и помогает украшать общественные пространства. Соответствующий указ опубликован на сайте Белого дома.

Как говорится в документе, новые объекты должны быть похожи на любимые американцами здания: Белый дом, Капитолий, Верховный суд и другие. Они связывают нынешние демократические традиции страны с древними и напоминают об обязанностях граждан по поддержке ее социальных институтов.

По мнению Трампа, античная красота воодушевляет людей, визуально воплощает идеалы Америки, отдает дань уважения архитектурному наследию региона и в целом облагораживает США.

Однако многие специалисты не согласились с указом, пишет BBC. Как заявили в Американском институте архитекторов, само ограничение не является демократическим, поскольку навязывает определенные правила работы. Архитектурный критик Пол Голдбергер добавил, что такой стиль не совсем сочетается с либеральной демократией XXI века.

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