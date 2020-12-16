Соседи Трампа воспротивились его переезду из Белого дома

Соседи Дональда Трампа по частному курорту Мар-а-Лаго в городе Палм-Бич (штат Флорида) не в восторге от того, что бывший президент США может переехать туда на постоянное место жительства. Они планируют юридически запретить политику долго находиться на территории элитного клуба, сообщает The Washington Post.

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Соответствующее письмо жители Мар-а-Лаго направили властям города и в Секретную службу США, которой предстоит охранять экс-президента и после его отъезда из Белого дома. В нем говорится, что Трамп утратил право постоянного проживания на курорте еще в 1993 году, подписав соглашение о передаче своей резиденции в управление клубу. По условиям этого соглашения, члены Мар-а-Лаго не имеют права гостить в резиденциях дольше 21 дня в году и более чем семь дней подряд.

Адвокат соседей, воспротивившихся переезду Трампа, в письме отметил, что властям города стоит уведомить бывшего президента о невозможности использования дома на территории Мар-а-Лаго для постоянного проживания. Это, по мнению юриста, позволит избежать «неловкой ситуации», в которой Трамп окажется, если поселится на курорте и затем будет вынужден его покинуть.

В документе также отмечается, что частые визиты Трампа в Палм-Бич провоцируют образование пробок на дорогах города, перечислены и другие минусы от пребывания политика на курорте.

15 декабря Трамп объяснил свой проигрыш на президентских выборах. По его словам, он получил мало голосов из-за ошибок в работе машин для голосования.

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