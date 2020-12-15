Стало известно о готовности Трампа привиться от коронавируса

Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни сообщила о готовности президента США Дональда Трампа привиться от коронавируса. Ее слова передает ТАСС.

«В настоящий момент президент в полной мере открыт к тому, чтобы принять вакцину», — сказала Макинэни. Она напомнила, что Трамп переболел коронавирусом совсем недавно, поэтому он сделает прививку только тогда, когда его команда медиков сочтет это необходимым.

Ранее Дональд Трамп заявил, что не планирует делать прививку, но при этом ждет возможности сделать ее в подходящее время. До этого The Washington Post со ссылкой на представителя пресс-службы Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме Джона Эллиота сообщила, что в США решили первыми привить от COVID-19 высокопоставленных чиновников.