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Трамп раскрыл планы о своей вакцинации

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Дональд Трамп
Дональд Трамп
Фото: Cheriss May / Reuters

Президент США Дональд Трамп раскрыл планы о своей вакцинации от коронавируса. Он написал на своей странице в Twitter, что пока не планирует делать прививку.

«Люди, работающие в Белом доме, должны получить вакцину несколько позже в рамках программы [вакцинации населения страны], если в этом нет особой необходимости. Я попросил внести эту корректировку. Я не планирую делать прививку, но с нетерпением жду возможности сделать ее в подходящее время», — написал он.

Ранее The Washington Post со ссылкой на представителя пресс-службы Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме Джона Эллиота сообщила, что в США решили первыми привить от COVID-19 высокопоставленных чиновников: они вошли в группу тех, кто должен первоочередно получить вакцину от коронавирусной инфекции.

Перед этим Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что президенту США Дональду Трампу и другим высокопоставленным американским чиновникам в ближайшее время предложат привиться от коронавируса. По информации издания, вакцину предложат должностным лицам, выполняющим жизненно важные для страны функции во всех трех ветвях власти.

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