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Раскрыты причины покупки земли в «бункере миллиардера» дочерью Трампа

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Фото: Urbanresource.com

Обозреватель британского издания The Guardian Арва Махдави (Arwa Mahdawi) раскрыла вероятные причины, которые могли побудить дочь президента США Дональда Трампа Иванку вместе со своим мужем Джаредом Кушнером купить участок на побережье американского острова Индиан-Крик в Майами. Журналист объяснила такое решение пары особенностями законодательства и климатом.

Махдави обратила внимание, что земля Трамп и Кушнера находится в штате Флорида, где действует закон, освобождающий владельцев приусадебных участков от частичной уплаты налога и защищающий недвижимость от кредиторов в случае смерти одного из хозяев или обвинении его в преступлении. По мнению обозревателя, штат мог привлечь семью дочери президента и комфортной солнечной погодой, а также морем и пляжами.

В качестве еще одного аргумента журналист привела тот факт, что остров, который также называют «бункером миллиардера», можно охарактеризовать, как одно из самых безопасных мест в мире — на его территории, где располагаются несколько десятков частных резиденций, круглосуточно дежурят полицейские, а границы охраняет собственный морской патруль.

О новой недвижимости семьи Трампа стало известно в декабре 2020 года. На покупку участка супруги потратили 31,8 миллиона долларов (на тот момент 2,3 миллиарда рублей). В эту стоимость вошли земля площадью 75 соток и персональная 61-метровая набережная. Оказалось, что пара начала присматривать резиденцию перед уходом Трампа с президентского поста. Как сообщили журналисты, Трамп и Кушнер также владеют квартирой на Парк-авеню в Нью-Йорке и коттеджем в Бедминстере в штате Нью-Джерси.

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