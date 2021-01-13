Сервис Airbnb запретил сторонникам Трампа заселяться в арендованные квартиры

Онлайн-сервис для посуточной аренды жилья Airbnb запретил сторонникам президента США Дональда Трампа заселяться в квартиры перед инаугурацией избранного главы государства Джо Байдена. Новые правила опубликованы на сайте организации.

Так, сотрудники сервиса разработали программу Capitol Safety Plan, чтобы обезопасить Вашингтон и его жителей от насилия в ближайшие дни. Согласно плану, теперь снять жилье через сайт компании не смогут некоторые категории людей, в том числе активисты, штурмовавшие Капитолий в начале января.

Чтобы вычислить преступников, работники Airbnb сверяются со списком задержанных полицией округа Колумбия, а также требуют от пользователей полную идентификацию. «Если мы узнаем, что гости связаны с насилием или преступными действиями, а также нарушением общественного порядка, мы отменим их бронь и заблокируем», — говорится в публикации сервиса.

Кроме того, представители компании уточнили, что они могут лично связаться с клиентом при бронировании квартиры, если будут подозревать гостя в причастности к забастовкам.

Ранее в январе пилот авиакомпании American Airlines вышел из себя и пригрозил высадить из самолета сторонников Трампа на рейсе из Вашингтона в Финикс. Некоторые путешественники отказались надевать защитные маски и начали скандировать «США! США!» В итоге лайнер приземлился в пункте назначения согласно плану.

Штурм здания Капитолия в США произошел 6 января во время митинга сторонников действующего главы государства, не признающих итоги ноябрьского голосования, по результатам которого президентом был избран демократ Джо Байден. Митинги привели к столкновениям с полицией. Погибли пять человек, десятки были задержаны.