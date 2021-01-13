Проникший в Капитолий с оружием протестующий подготовил список «плохих людей»

У одного из протестующих, проникшего в Капитолий с оружием в ходе беспорядков 6 января, был при себе список «хороших и плохих людей». Об этом сообщает издание The Hill со ссылкой на прокуратуру.

Лонни Коффману (Lonnie Coffman) из Алабамы предъялили обвинения по 17 пунктам, связанными с незаконным хранением и ношением оружия, после его ареста возле Капитолия на прошлой неделе. В ходе обысков в грузовике, принадлежавшем Коффману, были обнаружены пистолет, штурмовая винтовка и 11 коктейлей Молотова. Силовики также нашли у обвиняемого дробовик, арбалет, несколько мачете, дымовые шашки и электрошокер.

При этом Коффман имел при себе список государственных чиновников и журналистов, которых он поделил на хороших и плохих. Сообщается, что среди вторых был конгрессмен-демократ Андре Карсон. Политик заявил, что полиция не сообщила ему о том, что он был в списке Коффмана. Он подчеркнул, что нападавший имел средства и возможность осуществить свои планы по ликвидации «неугодных» чиновников. «Это были не пустые угрозы. Он спланировал и подготовил все, чтобы лишить жизни меня, моих коллег и попытаться уничтожить наше правительство», — заявил Карсон.

Штурм Капитолия в США произошел 6 января во время митинга сторонников действующего главы государства, не признающих итоги ноябрьского голосования, по результатам которого президентом был избран демократ Джо Байден. Митинги привели к столкновениям с полицией. Погибли пять человек, десятки задержаны.