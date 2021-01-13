Мир
 
Последние новости
Газ из украинских хранилищ попал в залог российскому фонду
Народная художница России найдена мертвой в своей квартире в Москве
На российском федеральном канале появился список запрещенных слов
Россиянин был зажат дверьми электропоезда и погиб
Женщина откинула макароны через дуршлаг хитрым способом и прославилась в TikTok
Украина назвала условия отказа от китайской вакцины против COVID-19
Призер международных турниров ушла из академии Плющенко
В машине пьяного водителя в Петербурге нашли тело с перерезанным горлом
В Германии рассказали о российской «машине на стероидах»
Новости партнеров
Прослушать новость

Рывшийся в ноутбуке Пелоси во время штурма Капитолия найден мертвым

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Linkedin

Сторонник американского президента Дональда Трампа, рывшийся в ноутбуке спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси во время штурма Капитолия, был найден мертвым в своем доме. Об этом пишет The Sun.

Тело 53-летнего Кристофера Стэнтона Джорджии (Christopher Stanton Georgia) нашла его жена в подвале их дома в городе Альфарета. Она тут же позвонила в полицию и рассказала, что видит «очень много крови».

Причина смерти мужчины пока не подтверждена, полицейские занимаются расследованием произошедшего. Отмечается, что в доме Джорджии нашли две полуавтоматические винтовки. Соседи описали умершего как доброго и вежливого человека.

The Sun отмечает, что участнику штурма Капитолия 6 января позже предъявили обвинения. Ему грозило максимальное наказание в виде тюремного заключения сроком до 180 дней и/или штраф в размере тысячи долларов.

Штурм здания Капитолия в США произошел во время митинга сторонников действующего главы государства, не признающих итоги ноябрьского голосования, по результатам которого президентом был избран демократ Джо Байден. Митинги привели к столкновениям с полицией. Погибли пять человек, десятки задержаны.

Демпартия США обвинила нынешнего лидера страны в произошедшем. В связи с этим палата представителей Конгресса США опубликовала резолюцию об импичменте и отстранении президента от должности.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Trump fan Christopher Stanton Georgia found dead with blood everywhere after Capitol riot arrest was a bank manager
Демократ обвинила штурмовавших Капитолий в своем заражении коронавирусом
Банки начали отказываться вести дела с Трампом
Трамп прокомментировал призывы к импичменту