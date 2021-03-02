В России начали выдавать ипотеку под 0,4 процента

Банк «Дом.рф» снизил ставку по ипотечным кредитам, выдаваемым в рамках программы «Дальневосточная ипотека». Теперь взять деньги на покупку жилья в Дальневосточном федеральном округе можно по ставке от 0,4 процента годовых, говорится в сообщении банка, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Оформить кредит под 0,4 процента можно при внесении единовременной комиссии и дистанционном подтверждении доходов выпиской из Пенсионного фонда РФ, уточняется в сообщении. Выписка заменяет прочие документы, подтверждающие доходы и занятость. Заказать ее можно дистанционно через сотрудника банка.

По данным «Дом.рф», «Дальневосточная ипотека» наиболее популярна в Приморском крае (в рамках программы там получено 2,7 тысячи заявок в объеме 10,5 миллиарда рублей). Также в пятерку регионов с наиболее высоким спросом на продукт входят Хабаровский край (свыше 700 заявок на на сумму 2,7 миллиарда рублей), Якутия (700 заявок на сумму 2,6 миллиарда рублей) и Республика Бурятия (около 400 заявок на 1,5 миллиарда рублей).

Льготную ипотеку под два процента годовых начали выдавать на Дальнем Востоке с декабря 2019 года. Заемщикам разрешается приобретать квартиры на первичном рынке или самостоятельно строить дома за счет полученных средств.

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