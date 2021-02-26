Телефонные мошенники нацелились на россиян с ипотекой

Ипотечный бум, наблюдающийся в России с 2020 года, не остался незамеченным аферистами, специализирующимися преимущественно на телефонном общении. Об этом агентству «Прайм» рассказал заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов.

Материалы по теме Живи с этим Россия в 2020 году пережила ипотечный бум. Что делать тем, кто не успел купить квартиру? «На связь выходят только ночью» Заключенные прямо из тюрем обманывают миллионы россиян по телефону. Как устроен этот бизнес?

По словам эксперта, мошенники нацелились на россиян с ипотекой, а суть обмана, как правило, заключается в том, что заемщика просят перевести очередной кредитный платеж по нестандартным реквизитам — то есть отличным от тех, которые обычно используются. При этом жертву самыми различными способами убеждают сделать это. Так, злоумышленник может заявить, что банк по техническим причинам поменял реквизиты, или что Центробанк ввел новые требования, касающиеся ипотеки. Более того, иногда говорят, что требования к ипотеке вовсе поменялись на законодательном уровне.

Миронов отметил, что мошенникам могут быть известны и сумма, и срок платежа по ипотечному кредиту. «Такая осведомленность ни в коем случае не подтверждает то, что звонят из банка, — подчеркнул юрист. — Банки никогда не звонят клиентам с просьбами осуществить платеж по иным реквизитам».

Эксперт посоветовал россиянам вообще не разговаривать с подобными звонящими. Кроме того, о звонке желательно сообщить в кредитную организацию. «Помните, что все изменения в договор с банком вносятся не иначе как при вашем личном участии в отделениях банка», — заключил Миронов.

Ранее в феврале ипотечникам назвали способы защиты от телефонных мошенников. Главный — знание схем мошеннических атак. Их описали сотрудники российских банков, специализирующиеся на информационной безопасности. Эксперты отсоветовали россиянам обсуждать свои платежи по ипотеке с абонентами, звонящими с частных номеров.

Если вы стали свидетелем интересного события или у вас есть история для отдела «Дом», напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru