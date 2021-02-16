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Эксперт назвал «средний чек» телефонных мошенников

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Фото: Pixabay.com

«Средний чек» телефонных мошенников при выманивании средств у россиян составляет минимум 10 тысяч рублей. Такую сумму в беседе с РИА Новости назвал первый замглавы департамента информационной безопасности ЦБ РФ Артем Сычев.

Именно такую сумму крадут преступники за один звонок, пояснил специалист. При этом раньше мошенникам достаточно было позвонить и заговорить жертву, однако сейчас люди стали быстро их идентифицировать, что толкнуло преступников на новые методы, например, подмену номеров.

«Многие люди действительно теряют бдительность и легче клюют на уловки мошенников, когда видят на телефоне номер банка», — отметил Сычев. По словам эксперта, решением этой проблемы станет проект закона, направленный на создание единой информационной системы проверки сведений об абоненте и пользователях услугами связи.

Ранее сообщалось, что российские телефонные мошенники начали обманывать ипотечников. Зная дату ежемесячного ипотечного платежа и его размер, аферисты пытаются убедить жертв перевести средства на подконтрольные им счета.

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