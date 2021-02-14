Названы самые популярные виды мошенничества в сети

Эксперты назвали самые популярные виды мошенничества в сети. Об этом сообщает RT со ссылкой на информацию, предоставленную специалистами «Лаборатории Касперского» и «Тинькофф».

По их данным, в 2020 году 60 процентов успешных атак осуществлялись по стандартному сценарию покупки или продажи товаров в интернете, в то же время в 2019 году данный показатель составлял всего 25 процентов. Эксперты рассказали, что в данном случае речь идет как о сайтах реальных маркетплейсов, так и о поддельных платформах.

Одним из самых распространенных видов онлайн-мошенничества является фишинг — создание копий известных сайтов и платежных форм. В «Лаборатории Касперского» рассказали, что в прошлом году заблокировали более 80 миллионов попыток входа пользователей на фишинговые сайты.

Отмечается, что в среднем попавшиеся на мошенническую схему покупатели в 2020 году теряли десять тысяч рублей, а продавцы — около шести тысяч рублей.

Специалисты советуют россиянам избегать подозрительных ресурсов, а также не попадаться на мошеннические рассылки и объявления о проведении «акций» или «конкурсов». Также следует регулярно обновлять скачанные приложения и подбирать сложные пароли для своих аккаунтов.

Ранее сообщалось, что российские телефонные мошенники начали обманывать ипотечников. Зная дату ежемесячного ипотечного платежа и его размер, аферисты пытаются убедить жертв перевести средства на подконтрольные им счета.