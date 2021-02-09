Определен самый популярный способ мошенничества в интернете

За 2020 год мошенники сумели выманить у россиян около 150 миллиардов рублей. По мнению экспертов Avito, «Тинькофф» и «Лаборатории Касперского», это связано с резким ростом популярности онлайн-торговли из-за пандемии, сообщает РБК.

Аналитики «Тинькофф» определили, что 60 процентов успешных атак проводились через сценарий покупки или продажи товаров на реальных или поддельных сайтах. Таким образом, это оказался самый популярный способ мошенничества в интернете. В 2019 году их доля в общих киберпреступлениях была менее 25 процентов.

Чаще всего мошенники выступали продавцами, но также подтверждены случаи обманов россиян от лица покупателей и через фальшивые сайты магазинов. За 2020 год в «Лаборатории Касперского» нашли более 7,4 тысячи ресурсов, являвшихся якобы сайтами с объявлениями. Чаще всего они дублируют название реальной платформы, но добавлено слово. В пример эксперты привели avito.payments вместо avito.

Также мошенники используют сценарии опроса или акции, требуя большую выгоду, но предварительно запрашивая для участия оплату комиссии, чаще всего сумма составляла около 300 рублей. В результате жертва не получает обещанных выплат, а мошенники оставляют себе комиссию.

В среднем в 2020 году обманутые россияне, пытавшиеся купить товары, теряли по 10 тысяч рублей, а на фальшивых сайтах магазинов для получения данных банковских карт — в среднем 5 тысяч рублей.

В январе эксперты предупредили россиян об опасности распространения информации о себе в интернете. Они подчеркнули, что собирать и продавать эти данные может кто угодно, а информация — товар, который имеет спрос на рынке данных.