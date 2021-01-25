Россиян предупредили об опасности распространения информации о себе в интернете: собирать и продавать эти данные может кто угодно. Об этом рассказал агентству «Прайм» руководитель Центра мониторинга и реагирования на инциденты ИБ Jet CSIRT компании «Инфосистемы Джет» Алексей Мальнев.

Эксперт отметил, что сейчас информация — это товар, который может найти своего покупателя и иметь спрос. При этом цели преследования могут быть разными: продажа информации по объекту поиска, использование информации для таргетированных продаж, мошенничество и социальная инженерия, реализация кибератак, а также использование информации в террористических и экстремистских схемах.

«Для обеспечения максимальной приватности не следует публиковать вообще никакой информации о себе. Однако это противоречит современным трендам успешной социализации: человек вне информационного поля как бы не существует и может восприниматься как потенциально опасный. Поэтому оптимальным вариантом будет выработать некий баланс между безопасностью и открытостью обществу в цифровом», — пояснил эксперт.

Мальнев подчеркнул, что любой пост на форумах, в социальных сетях — это публикация информации о себе. При этом полностью удалить цифровые следы и информацию невозможно. «Сроки хранения информации, как правило, исчисляются годами и десятилетиями. Удаление информации из профилей соцсетей, форумов, мессенджеров, электронной почты не означает ее действительного уничтожения из систем мониторинга и хранения данных организаций, из аналитических баз данных контролирующих органов», — предупредил эксперт.

В декабре прошлого года аналитик-исследователь цифровых продуктов Роскачества Эльвина Насибулина рассказала, что смартфон может тайно снимать владельцев на фото или видео и отправлять эти записи по интернету в том случае, если он заражен вирусом. При этом вирус может проникнуть под видом безобидного приложения, которое запрашивает от пользователя более расширенные, чем ему на самом деле нужно, разрешения.