Эксперт раскрыл схему мошенников с дубликатом банковской карты

Исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов раскрыл схему мошенников с дубликатом банковской карты в беседе с агентство «Прайм».

Как объяснил Тузов, для изготовления второй карты мошенники могут украсть данные, например, из слитых в сеть баз данных. Однако чаще преступники действуют точечно, выведывая информацию у самого клиента.

Для того, чтобы получить нужные данные, злоумышленники представляются сотрудниками службы безопасности банка, которые якобы хотят сверить информацию в базе. Таким образом они могут получить номер карты, срок действия и CVV/CVC код, а также пароль от мобильного банка, которые позволят им совершать покупки в интернете. «Пока жертва успевает заметить отток денег, транзакция уже проходит, и вернуть средства становится очень сложно», — предупредил эксперт.

Кроме того, мошенники могут поменять основной номер телефона, к которому привязана банковская карта, чтобы вывести деньги на чужие счета. Дубликаты карт при этом могут могут быть использованы для проведения операций по обману третьих лиц.

Чтобы обезопасить себя от проблем, важно не сообщать посторонним свои персональные данные, подчеркнул Тузов. Если же возникли подозрения, то стоит обратиться на горячую линию банка или в один из офисов.