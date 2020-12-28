Набиуллина пообщалась с телефонными мошенниками

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина рассказала, что ей позвонили телефонные мошенники. Говоря о своем опыте общения, она уточнила, что злоумышленники пытались выведать у нее данные банковской карты и использовали бота, передает РИА Новости.

«Звонили, кстати, что поразило, мошенники такие, видимо, продвинутые. У них были боты, которые таким металлическим, механическим голосом говорили о том, что "если вы не переводили деньги на такую-то карту, нажмите такую-то кнопку"», — рассказала Набиуллина.

Она подчеркнула, что повесила трубку, и напомнила всем, что в похожей ситуации стоит поступать так же. «У вас есть номер телефона, который вам дал банк, позвоните и узнайте, есть ли какие-то проблемы», — сказала она и призвала не передавать свои данные во время подозрительных звонков.

Ранее в понедельник, 28 декабря, газета «Коммерсантъ» раскрыла новый способ мошенничества перед Новым годом. Злоумышленники звонят потенциальным жертвам, представляясь сотрудниками банка, и предлагают выгодный кредит, которого пока нет на сайте. Далее жертве предлагается пройти по ссылке. Внешне этот сайт похож на личный кабинет в банке, там клиент вводит свои логин и пароль, и его счет сразу же становится доступен мошенникам.