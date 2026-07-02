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10:16, 2 июля 2026Экономика

Руководство создателя ChatGPT захотело передать акции властям США

FT: Альтман и другие руководители OpenAI предложили передать США 5 % акций своей компании
Дмитрий Воронин
Сэм Альтман

Сэм Альтман. Фото: Kylie Cooper / Reuters

Гендиректор OpenAI Сэм Альтман и другие ее руководители захотели передать властям США 5 процентов акций этой известной своим чат-ботом ChatGPT ИИ-компании. Как пишет со ссылкой на источники Financial Times (FT), сделать это предлагается в рамках более широкого соглашения, согласно которому Вашингтон будет владеть аналогичным пакетом бумаг каждой из ведущих американских компаний сектора искусственного интеллекта, включая Anthropic — главного конкурента OpenAI.

Альтман продвигал такую идею еще в 2025 году. В частности, он обсуждал ее с представителями Белого дома. В апреле OpenAI предложила создать общественный фонд благосостояния, который инвестировал бы в ИИ-компании и распределял полученную выгоду среди населения. Также Альтман встречался с известным сенатором Берни Сандерсом, который ранее заявил о намерении внести законопроект, предусматривающий передачу половины акций крупнейших ИИ-компаний в общественный фонд. О реакции других представителей отрасли на такие предложения не сообщается.

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Как писала месяц назад The Wall Street Journal, речь шла о возможности приобретения бумаг, а не об их вручении на не вполне ясных условиях. По данным FT и Bloomberg, президент США Дональд Трамп заинтересован в получении правительством долей в ведущих ИИ-компаниях и перераспределении части полученных средств через госфонд благосостояния. Отмечается, что он обсуждал эту идею с бизнесом, «не вдаваясь в подробности».

На прошлой неделе журналисты также узнали, что OpenAI склоняется к тому, чтобы отложить первичное публичное размещение акций (IPO) до 2027 года в связи с нестабильностью на фондовом рынке и слабой динамикой бумаг SpaceX Илона Маска, которые после рекордного IPO сначала взлетели более чем в полтора раза, а затем откатились почти до стартовых отметок. Сейчас речь идет о том, чтобы выйти на биржу в 2026-м, но с меньшей оценкой, либо отложить IPO, достигая уровня в триллион долларов, на котором настаивает Альтман.

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