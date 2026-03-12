Реклама

15:36, 12 марта 2026
Экономика

Надежды работников на экономию времени благодаря ИИ оказались напрасными

WSJ: Успешное внедрение ИИ увеличивает нагрузку на работников
Дмитрий Воронин

Фото: Tirachard Kumtanom / Shutterstock / Fotodom

Надежды офисных сотрудников на то, что благодаря успешному внедрению инструментов искусственного интеллекта (ИИ) у них появится больше свободного времени, судя по всему, оказались напрасными — эффективность работы в таких случаях повышается, но только вместе с уровнями загрузки и вовлеченности персонала. Об этом со ссылкой на аналитику AktivTrak пишет The Wall Street Journal (WSJ), отмечая, что «как показывают новые данные, пока происходит обратное».

К соответствующим выводам исследователи пришли, проанализировав рабочую активность 164 тысяч человек, работающих более чем в 1100 компаниях, сравнив активности за полгода до внедрения ИИ и в течение шести месяцев после него.

В материалах отмечается, что средний рабочий день сжался всего на 2 процента, с 8 часов 53 минут до 8 часов 44 минут, в то время как длительность эффективной работы выросла на 19 минут, до 6 часов 36 минут, а «продуктивные сессии» по субботам показали рост сразу на 46 процентов, до 4 часов 37 минут со смещением среднего времени начала работы на час раньше, к началу восьмого утра.

«Дело не в том, что ИИ не повышает эффективность, а в том, что высвобожденная им емкость немедленно перебрасывается на другие задачи, что приводит к ползучему росту нагрузки», — прокомментировала полученные результаты глава направления в ActivTrak Габриэла Маух.

Ранее на то, что широкое использование ИИ ставит под угрозу рабочие места миллионов людей, создавая предпосылки значительного роста безработицы и нарушения международных цепочек разделения труда, предупредил в написанной им статье зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

