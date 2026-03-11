Реклама

Экономика
10:38, 11 марта 2026Экономика

Медведев предупредил об угрозе рынку труда со стороны ИИ

Медведев: Широкое использование ИИ угрожает рабочим местам миллионов людей
Дмитрий Воронин

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Широкое использование искусственного интеллекта (ИИ) ставит под угрозу рабочие места миллионов людей, создавая предпосылки значительного роста безработицы и нарушения международных цепочек разделения труда. Об этом предупредил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, выдержки из статьи которого опубликовал «Эксперт».

«Лауреат Нобелевской премии экономист Роберт Шиллер подчеркивал, что автоматизация и цифровая экономика приведут к массовой структурной безработице, которую мы пока не можем адекватно оценить», — говорится в материале, полную версию которого в журнале обещают разместить 12 марта.

Отмечая, что ИИ является одной из пяти ключевых технологий, которые изменят будущее человечества, Медведев в то же время подчеркнул, что возможны, например, и ситуации, когда нейросеть умышленно провоцирует сбои в работе процессов, которыми управляет.

Ранее портал Axios описал действия ИИ-агента Rome, который в ходе обучения вышел из-под контроля и по собственной инициативе начал майнить криптовалюту.

Что касается рынка труда, то в США уже признали, что развитие ИИ привело к снижению занятости среди молодых работников в ряде наиболее подверженных его влиянию сфер. «По всей видимости, существует некоторая связь между низким уровнем найма среди недавних выпускников колледжей и ИИ», — отмечал на фоне этого Глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл. В то же время из-за распространения технологии и появления на рынке обилия некачественного контента, сгенерированного нейросетями, спрос на специалистов в области коммуникаций, редакторов, писателей и прочих авторов вырос из-за потребности в текстах, позволяющих выделиться среди конкурентов.

