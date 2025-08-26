ИИ начал отбирать работу у молодых специалистов

Занятость американцев в возрасте до 25 лет упала в ряде сфер из-за ИИ на 13 %

Развитие технологий искусственного интеллекта (ИИ) привело в США к снижению занятости среди работников в возрасте 22-25 лет в ряде наиболее подверженных его влиянию сфер. О том, что ИИ фактически начал отбирать работу у молодых специалистов со ссылкой на доклад исследователей Стэнфордского университета сообщает ТАСС.

За точку отсчета аналитиками был взят срок выпуска OpenAI чат-бота ChatGPT. В результате выяснилось, что падение занятости у начинающих сотрудников в технологичных сферах с конца 2022 года по июль 2025 года составило 13 процентов, в то время как «уровень занятости работников в менее уязвимых профессиях и среди более опытных сотрудников остался тем же или продолжил расти».

При этом еще сложнее пришлось молодым разработчикам программного обеспечения, трудоустройство которых снизилось в отчетный период сразу на 20 процентов.

«Нам нужно подумать о том, как рынок труда может приспособиться так, чтобы у каждого был шанс строить карьеру», — сказал в связи с этим в интервью порталу Axios один из авторов доклада экономист Эрик Бриньолфсон.

Недавно также стало известно, что развитие ИИ в США привело к значительному росту цен на энергопоставки, стоимость которых прибавит в текущем году 22 процента на фоне растущего спроса со стороны центров обработки данных с ИИ и задержек в строительстве новых электростанций.