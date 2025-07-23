Развитие ИИ привело к значительному росту цен на электричество в США

FT: Поставки электричества в США подорожают за год на 22 % на фоне развития ИИ

Развитие искусственного интеллекта (ИИ) привело к значительному росту цен на энергоснабжение в США, что ставит под удар выполнения предвыборного обещания Дональда Трампа снизить вдвое цены на свет для конечных потребителей. Об этом со ссылкой на американского оператора сетей PJM, обслуживающего 13 штатов, пишет газета Financial Times (FT).

Согласно приведенной информации, стоимость энергопоставок вырастет в 2025-м год к году на 22 процента, а рост цен для клиентов составит до 5 процентов, в то время как, согласно данным Минтруда Соединенных Штатов, в 2024 году электроэнергия подорожала в стране на 5,6 процента.

Электричество рекордно дорожает из-за растущего спроса со стороны центров обработки данных с ИИ и задержек в строительстве новых электростанций, говорится в публикации FT.

Ранее на то, что соответствующие тарифы для американцев растут, обгоняя инфляцию из-за повышенного спроса со стороны дата-центров в условиях вывода из эксплуатации угольных и газовых электростанций, указывало агентство Bloomberg. Его журналист Джош Сол увидел в ценах на свет «новые яйца» по аналогии с резко дорожавшим в последнее время из-за птичьего гриппа продуктом, отметив, что пока в этой сфере не наблюдается «никаких признаков замедления».

В прошлом году бывший тогда кандидатом в президенты США Трамп обещал резко снизить цены на электроэнергию, сделав это за счет увеличения добычи нефти.