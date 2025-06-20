Цены на электричество стали для американцев «новыми яйцами»

Bloomberg: Рост цен на электричество вдвое обогнал инфляцию в США

Тарифы на электроэнергию выросли в США за год на 4,5 процента, что почти вдвое превышает общий уровень потребительской инфляции в стране. Об этом пишет Bloomberg, журналист которого Джош Сол увидел в ценах на свет «новые яйца» по аналогии с резко дорожавшим в последнее время из-за птичьего гриппа продуктом.

«Если американцы думали, что яйца дорогие, то подождите, пока они откроют свои счета за электричество», — отмечает автор материала, по словам которого тарифы «не показывают никаких признаков замедления».

Обгоняющая инфляцию ценовая динамика связана с повышенным спросом со стороны дата-центров и производства в условиях ограниченного предложения из-за вывода из эксплуатации угольных и газовых электростанций, следует из слов гендиректора чикагской коммунальной компании Exelon Corp. Кэлвина Батлера, мнение которого приводится в публикации.

Стоит отметить, что администрация Дональда Трампа после его возвращения в Белый дом заявила о расширении добычи и использования угля в стране, в том числе за счет обеспечения электричеством центров обработки данных, связанных с проектами в сфере искусственного интеллекта. Сам республиканец подчеркнул, что дал разрешение «после многих лет плена у экологических экстремистов» вернуться к производству энергии с использованием угля, переосмысление применения в контексте влияния на изменение климата активно поощрялось при предыдущем президенте, демократе Джо Байдене.