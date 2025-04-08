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15:14, 8 апреля 2025Экономика

Трамп распорядится расширить использование угля в США

Bloomberg: Трамп подпишет указ о расширении добычи и использования угля в США
Дмитрий Воронин

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Президент США Дональд Трамп во вторник заявит о расширении и добычи и использования угля в стране в том числе за счет обеспечения электричеством центров обработки данных, связанных с проектами в сфере искусственного интеллекта, а также признания этого вида топлива критически важным минералом. О том, что глава государства, как ожидается, подпишет соответствующий указ, со ссылкой на источники в Белом доме пишет Bloomberg. Планы американского президента распорядиться о стимулировании добычи угля подтверждают и собеседники Reuters.

Журналисты при этом сомневаются, что такие шаги Трампа помогут изменить ситуацию в угледобывающей отрасли, поскольку, говорится в статье, технологические компании в США предпочитают использовать для снабжения своих дата-центров возобновляемые источники энергии и АЭС.

Вскоре после возвращения Трампа в президентское кресло глава Минэнерго Крис Райт призвал приостановить закрытие угольных теплоэлектростанций в США, поскольку отказ от угля «сделал электроэнергию более дорогой», а энергосистему — «менее стабильной». Сам республиканец заявил несколько недель назад о том, что дал разрешение «после многих лет плена у экологических экстремистов» вернуться к производству энергии с использованием угля (переосмысление его применения в контексте влияния на изменение климата активно поощрялось при предыдущем президенте, демократе Джо Байдене) в качестве топлива.

По словам Трампа, до этого другие страны, включая Китай, получали значительное экономическое преимущество «в результате открытия сотен электростанций, работающих на сжигании угля».

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