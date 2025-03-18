Трамп разрешил производство электроэнергии с использованием угля

Трамп разрешил производить энергию с использованием угля в США

Дональд Трамп заявил о том, что он разрешил «после многих лет плена у экологических экстремистов» вернуться в США к производству энергии с использованием угля в качестве топлива. Об этом глава государства сообщил в своей соцсети Truth Social.

По словам американского президента, до этого другие страны, включая Китай, получали значительное экономическое преимущество «в результате открытия сотен электростанций, работающих на сжигании угля». «Я уполномочиваю свою администрацию немедленно начать производство энергии из прекрасного, чистого угля», — резюмировал Трамп.

Переосмыслить использование угля в контексте его влияния на изменение климата в США решили при предыдущем президенте, демократе Джо Байдене. В основном этот вид топлива добывается в Вайоминге, Монтане и других западных штатах.

Предложенная демпартией программа «Чистая электроэнергия» предусматривала субсидии на общую сумму 150 миллиардов долларов тем предприятиям, которые увеличат поставки «чистой» энергии для населения как минимум на четыре процента. Отмечалось, что в противном случае компания будет вынуждена платить штраф, и такие усилия приведут к тому, что уже к 2030 году уголь будет полностью исключен из американской энергосистемы.

После возвращения Трампа в президентское кресло глава Минэнерго Крис Райт в эфире Bloomberg призвал приостановить закрытие угольных теплоэлектростанций в США, поскольку отказ от угля «сделал электроэнергию более дорогой», а энергосистему – «менее стабильной». По данным журналистов, несмотря на то, что угольным ТЭС, доля которых в энергопроизводстве сократилась в 21-м веке с 52 до 16 процентов, будет трудно конкурировать с газовыми станциями, такой «реверанс» символизирует снятие ограничений для развития традиционных отраслей энергетики.