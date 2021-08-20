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США решили переосмыслить важность угля

Министерство внутренних дел США начало обзор ущерба климату, который причиняет уголь
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Фото: Matthew Brown / AP

Президент США Джо Байден намерен расширить контроль над продажей государственного ископаемого топлива, которое способствует выбросам парниковых газов. В связи с этим 19 августа МВД США решило изучать влияние добычи угля на изменение климата, желая переосмыслить важность его использования. Об этом сообщает Associated Press.  

Сжигание угля для производства электроэнергии остается одним из основных источников выбросов парниковых газов в США даже после того, как за последнее десятилетие многие электростанции были закрыты с целью их сокращения. Почти половина годовой добычи угля в стране — около 250 миллионов тонн в прошлом году — добывается частными компаниями на федеральных землях, которые сдаются в аренду. В основном это реализуется в Вайоминге, Монтане и других западных штатах. В свое время 44-й президент США Барак Обама из-за проблем с климатом запретил аренду земель под добычу угля, но позже его преемник на посту президента Дональд Трамп снял этот запрет, стремясь поддержать отрасль.

Согласно отчету Межправительственной группы по изменению климата, опубликованному ранее в августе, в последние годы число проданных договоров аренды было невелико, поскольку спрос на уголь резко сократился. Оппоненты отрасли уверяют, что из-за лесных пожаров, засухи, повышения уровня моря и других последствий изменения климата, к которым привело потребление угля, спрос на него не вернется.

МВД рассмотрит влияние добычи угля на качество воздуха и местную окружающую среду. Эти факторы обещают учитывать при дальнейших решениях по передаче земли в аренду. Кроме того, будет учитываться размер экспорта и уровень зависимости энергетики США от угля. По последним имеющимся данным, угольная отрасль в 2019 году принесла более 500 миллионов долларов в федеральную казну и казну штатов. Она поддерживает тысячи рабочих мест, и ее отчаянно защищают представители промышленности, республиканцы и официальные лица угледобывающих штатов. «Наши государственные земли предназначены для различных целей, в том числе для производства доступной и надежной энергии для всех американцев, и мы с нетерпением ждем комментариев по ходу правительственного обзора», — сказала Эшли Берк из Национальной горнодобывающей ассоциации, лоббирующей интересы отрасли.

По данным МВД, в 2017 и 2018 годах было продано 134 миллиона тонн угля с арендных земель в шести штатах. Это относительно небольшая сумма по сравнению с 2011 и 2012 годами, когда только в Вайоминге было продано более двух миллиардов тонн угля. Растущие опасения по поводу изменения климата заставили по-новому взглянуть на некогда малоизвестную программу развития угольной промышленности, которая последний раз подвергалась серьезной экологической экспертизе в 1970-х и 1980-х годах.

Согласно отчету Геологической службы США, при добыче и сжигании ископаемого топлива на федеральных землях ежегодно образуется 1,3 миллиарда тонн диоксида углерода, вызывающего парниковый эффект. Это эквивалентно почти четверти общих выбросов углекислого газа в США. Чтобы избежать климатической катастрофы, правительство вынуждено искать альтернативные источники энергии, которые не будут вредить экологии. Согласно данным Управления энергетической информации США, по итогам 2020 года возобновляемые источники энергии обошли по объему выработки угольные и атомные станции. Это говорит о том, что тенденция к замещению привычных источников энергии на «зеленые», которые не приносят такого вреда экологии, уже существует.

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