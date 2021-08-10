Украина получила шанс потеснить Россию на энергетическом рынке

Европейские власти рассматривают Украину в качестве одного из ключевых энергетических партнеров в рамках перехода на «зеленую» энергетику. Киев должен стать одним из ключевых поставщиков водорода, который должен заменить привычные газ и уголь. Таким образом, Киев получил шанс потеснить Москву на рынке, сообщает издание «Корреспондент».

В 2020 году Евросоюз (ЕС) представил водородную стратегию, согласно которой будет широко использоваться «зеленый» водород — газ, производимый за счет солнца, ветра и других возобновляемых источников энергии.

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Для достижения так называемой климатической нейтральности европейцы собираются инвестировать в зеленый водород от 180 до 470 миллиардов евро до 2050 года. Основным партнером для реализации этих планов рассматривают Украину. Европа рассчитывает, что в Украине до 2030 года будет построено до десяти гигаватт мощностей для производства «зеленого» водорода.

В 2020 году Киев и Берлин заключили соглашение об энергетическом партнерстве, одним из элементов которого стало развитие водородной энергетики. В рамках новых водородных проектов Украина может получить часть из 2,8 миллиарда евро инвестиций, которые Германия планирует выделять на водородные проекты за рубежом.

Реформирование энергетического сектора ЕС открывает новые возможности для украинской газотранспортной системы (ГТС), которая рискует утратить статус транзитера природного газа из-за запуска газопровода «Северный поток-2». Самый дешевый способ транспортировки водорода — переоборудование уже существующих газопроводов, что повышает интерес к Украине, в которой есть своя ГТС.

Наличие в стране ГТС является определяющим фактором для экономического использования водорода в ближайшем будущем. Так, Россия, в которой есть своя ГТС, становится прямым конкурентом Украины в этом вопросе. Ранее российские власти утвердили концепцию развития водородной энергетики, которая предполагает адаптацию действующих магистральных газопроводов под поставки водорода за рубеж. Потенциальные объемы экспорта водорода из России на мировой рынок могут составить до 0,2 миллиона тонн в 2024 году.

