Эксперты оценили слова Чубайса о скорой смене мировых элит из-за энергетики

Председатель правления общероссийской организации «Зеленый патруль» Андрей Нагибин в разговоре с «Лентой.ру» оценил перспективы перехода России и мира на альтернативные виды энергетики. По его мнению, в ближайшие годы отечественные нефть и газ станут невыгодными на внешнем рынке, поэтому стране придется приспосабливаться к работе с альтернативными источниками, такими как ветряки, водород и прочее. Политолог Сергей Марков добавил, что единственный способ для России не выпасть из мировой энергетической гонки — стимулировать развитие высокотехнологичных производств.

Спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс предупредил, что революция в энергетике станет причиной скорой смены мировых элит. Такая тема обсуждалась на встрече, прошедшей в закрытом формате в июне.

По мнению чиновника, в мире грядет глобальная страновая перегруппировка, и новый список лидеров сформируется не позднее конца 2020-х годов. Далее, полагает он, эти страны уйдут в отрыв и останутся недосягаемыми в XXI и, возможно, XXII веках

Борьба за уменьшение углеродного следа

Андрей Нагибин заметил, что в ближайшие годы России и миру предстоит серьезная работа по реформе энергетики, в частности, речь чаще всего идет о «зеленой энергетике», но, как считает эксперт, у нее тоже есть ряд серьезных проблем.

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«Дело в том, что это еще очень молодая отрасль. Ветряки, например, производят из материалов, которые не перерабатываются, они были разработаны только недавно и этот процесс еще не отточен. Только в ближайшие годы в Европе предстоит демонтировать порядка 10 тысяч таких конструкций, там уже есть целые кладбища лопастей, — объяснил Нагибин. — Сейчас мы ругаем углеводородное топливо, но, на самом деле, те же аккумуляторы для электромобилей содержат литий, кобальт, медь и очень тяжело утилизируются».

Эколог считает, что необходимо найти баланс между углеводородами и альтернативной энергетикой, потому что использование только последней может привести к еще более существенным проблемам в будущем.

«В любом случае, то, что постепенный переход от углеводородов неизбежен — факт, — подчеркнул Нагибин. — Существует много направлений альтернативной энергетики: использование приливов и отливов, водород, может, найдем что-то еще. И да, я согласен с Чубайсом, что произойдет это до конца 2020-х годов. Если мы не адаптируем свою промышленность под новые условия, Россия понесет огромные убытки — зеленые пошлины, которые нам выставят за углеводороды, сделают наши газ и нефть просто невыгодными на внешнем рынке».

Высокотехнологичные производства

Сергей Марков предположил, что в топ мировых элит войдут страны ЕС, США и Китай. России придется постараться, чтобы войти в этот список из-за плохой развитости высокотехнологичных производств.

«Конечно, мы можем конкурировать с другими государствами. С теми же Штатами мы конкурируем и выигрываем в ракетостроении, том, что касается боевого атома, в производстве атомных подводных лодок, боевом авиастроении, атомной энергетике, вертолетостроении, космической промышленности. Так что у нас есть высокотехнологичные производства, но проблема в том, что все они сосредоточены у госкомпаний, — заметил политолог. — Частных концернов практически нет, либо они недостаточно крупные и стабильные, чтобы вкладывать в них деньги».

До этого Чубайс неоднократно предупреждал, что отказ мировой экономики от углеводородов может дорого обойтись России, если она не начнет перестройку экономики. По его оценке, речь идет о 10 процентах ВВП. При этом в июне он говорил, что страна сможет сохранить статус великой энергодержавы, если заместит экспорт углеводородов на экспорт водорода.