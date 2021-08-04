Экономика
 
Последние новости
Лидера «Яблока» в Пскове Льва Шлосберга вернули в выборную гонку
Способ россиянки открыть коробку с новой обувью вызвал недоумение у иностранцев
Двухголовый козленок с четырьмя глазами и одним ртом попал на видео
Полицейские силой доставили россиян в отдел и вымогали деньги
Против СБУ возбудили уголовное дело из-за похищения беглого судьи Чауса
Amazon раздаст покупателям деньги за их ладони
Роскомнадзор заблокировал DeviantArt
Раскрыты причины счастья Маска
Названы сроки пуска «уничтожающей США» российской ракеты
Новости партнеров
Прослушать новость

Эксперты оценили слова Чубайса о скорой смене мировых элит из-за энергетики

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Председатель правления общероссийской организации «Зеленый патруль» Андрей Нагибин в разговоре с «Лентой.ру» оценил перспективы перехода России и мира на альтернативные виды энергетики. По его мнению, в ближайшие годы отечественные нефть и газ станут невыгодными на внешнем рынке, поэтому стране придется приспосабливаться к работе с альтернативными источниками, такими как ветряки, водород и прочее. Политолог Сергей Марков добавил, что единственный способ для России не выпасть из мировой энергетической гонки — стимулировать развитие высокотехнологичных производств.

Спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс предупредил, что революция в энергетике станет причиной скорой смены мировых элит. Такая тема обсуждалась на встрече, прошедшей в закрытом формате в июне.

По мнению чиновника, в мире грядет глобальная страновая перегруппировка, и новый список лидеров сформируется не позднее конца 2020-х годов. Далее, полагает он, эти страны уйдут в отрыв и останутся недосягаемыми в XXI и, возможно, XXII веках

Борьба за уменьшение углеродного следа

Андрей Нагибин заметил, что в ближайшие годы России и миру предстоит серьезная работа по реформе энергетики, в частности, речь чаще всего идет о «зеленой энергетике», но, как считает эксперт, у нее тоже есть ряд серьезных проблем.

«Дело в том, что это еще очень молодая отрасль. Ветряки, например, производят из материалов, которые не перерабатываются, они были разработаны только недавно и этот процесс еще не отточен. Только в ближайшие годы в Европе предстоит демонтировать порядка 10 тысяч таких конструкций, там уже есть целые кладбища лопастей, — объяснил Нагибин. — Сейчас мы ругаем углеводородное топливо, но, на самом деле, те же аккумуляторы для электромобилей содержат литий, кобальт, медь и очень тяжело утилизируются».

Эколог считает, что необходимо найти баланс между углеводородами и альтернативной энергетикой, потому что использование только последней может привести к еще более существенным проблемам в будущем.

«В любом случае, то, что постепенный переход от углеводородов неизбежен — факт, — подчеркнул Нагибин. — Существует много направлений альтернативной энергетики: использование приливов и отливов, водород, может, найдем что-то еще. И да, я согласен с Чубайсом, что произойдет это до конца 2020-х годов. Если мы не адаптируем свою промышленность под новые условия, Россия понесет огромные убытки — зеленые пошлины, которые нам выставят за углеводороды, сделают наши газ и нефть просто невыгодными на внешнем рынке».

Высокотехнологичные производства

Сергей Марков предположил, что в топ мировых элит войдут страны ЕС, США и Китай. России придется постараться, чтобы войти в этот список из-за плохой развитости высокотехнологичных производств.

«Конечно, мы можем конкурировать с другими государствами. С теми же Штатами мы конкурируем и выигрываем в ракетостроении, том, что касается боевого атома, в производстве атомных подводных лодок, боевом авиастроении, атомной энергетике, вертолетостроении, космической промышленности. Так что у нас есть высокотехнологичные производства, но проблема в том, что все они сосредоточены у госкомпаний, — заметил политолог. — Частных концернов практически нет, либо они недостаточно крупные и стабильные, чтобы вкладывать в них деньги».

До этого Чубайс неоднократно предупреждал, что отказ мировой экономики от углеводородов может дорого обойтись России, если она не начнет перестройку экономики. По его оценке, речь идет о 10 процентах ВВП. При этом в июне он говорил, что страна сможет сохранить статус великой энергодержавы, если заместит экспорт углеводородов на экспорт водорода.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
На Восточном экономическом форуме обсудят новое инвестиционное пространство
Россия передумала торопиться в борьбе с глобальным потеплением
Российские власти начали готовиться к низкому спросу на нефть и газ
Другие материалы рубрики
Экономика00:01 2 июня

Белорусская экономика оказалась на грани катастрофы.

Почему Россия вынуждена спасать ее?
13:43 3 августа

Крупнейшие банки мира придумали план спасения планеты

13:46 3 августа

Цены на электричество в России приблизились к рекорду

13:34 3 августа

Расходы россиян неожиданно изменились

Экономика00:0325 мая

Отрицательный рост.

Мировая экономика восстанавливается, но все вокруг дорожает. Почему так происходит?
13:22 3 августа

Российские компании проверят на сомнительные связи с заказчиками

13:12 3 августа

Банк приплатит младшим сотрудникам после жалоб на нечеловеческие условия труда

13:03 3 августа

«РН-Юганскнефтегаз» добыла на Приобском месторождении 500-миллионную тонну нефти

Экономика00:0118 мая

Давай на спор.

Банки обещают россиянам легкие деньги. Почему доверчивые клиенты редко остаются в выигрыше?
12:47 3 августа

На новые выплаты россиянам выделили 50 миллиардов рублей

10:37 1 августа

В Минтруде напомнили россиянам о выплате в 250 тысяч рублей

11:53 3 августа

РЖД из-за роста цен попросили денег на ремонт

Россия
Воробьев встретился с активными жителями Подмосковья
Голуби начали замертво падать с деревьев в Москве
«Это слишком жестко для ребенка»
Последние пионеры СССР — о крахе страны и ее идеологии
Описаны травмы пострадавших в ДТП с «КамАЗом» и автобусом в Москве
«Если капельница кончится — Костя умрет»
Этого малыша спасет только внутривенное питание. Нужна наша помощь
«Единая Россия» и Минпросвещения займутся капремонтом школ
«От него осталась лишь оболочка»
Что ждет семьи смертельно больных людей в России и как им помочь?
Все материалы
Мир
Пандемия из пробирки.
Мог ли коронавирус утечь из китайской лаборатории и почему эта версия набирает популярность?
Цели номер один.
Как мировые лидеры становились жертвами террористов, военных и иностранных агентов
Владимир Путин и Реджеп ЭрдоганДипломатическая акробатика.
Турция не признает Крым и продает оружие Украине. Как ей удается дружить с Россией?
Все материалы
Бывший СССР
Слили в трубу.
Как сделка США и Германии по «Северному потоку-2» заставит Украину изменить отношение к России?
«Мусор с советским менталитетом»
В Прибалтике опять воюют с русским языком. Почему его считают угрозой для Европы?
Все материалы
Экономика
«Роснефть» назвала победителей смотра-конкурса «Лучший по профессии»
Телки — на выход.
Доминированию коров в сельском хозяйстве приходит конец. Как их заменят козы и почему это выгодно?
Европа решила собрать денег с российских металлургов
Искусственное мясо захватывает мир.
Почему Россия оказалась к этому не готова?
На Восточном экономическом форуме обсудят новое инвестиционное пространство
Час расплаты.
Apple, Google и Facebook годами уходили от налогов. Как 130 стран мира заставят их заплатить миллиарды?
Эксперт заявила о необходимости долгосрочных мер для решения «борщевого» вопроса
Все материалы
Силовые структуры
Анатолий МазурБизнес на крови.
Как жестокая банда из Подмосковья зарабатывала миллионы на квартирах и заказных убийствах
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Адмирала ВМФ заподозрили в убийстве семьи.
Его жену и сына нашли зарезанными, сам офицер погиб под колесами поезда
Ильгар Данабаш«Он был стратегом воровской войны»
Как убийство советника Деда Хасана навсегда изменило криминальный мир Москвы
Все материалы
Наука и техника
Дважды Герой Советского Союза летчик Борис Сафонов погиб в бою 30 мая 1942 года«У нас героем становится любой»
Кем были Герои Советского Союза, за что их лишали званий и казнили?
Нечем дышать.
Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
«Ростех» презентовал Су-75
Способен ли российский истребитель уничтожить американский F-35?
Все материалы
Спорт
Бернио Верхаген«Как игрок он никто»
Голландский футболист стал главным аферистом в спорте. Как он заключал контракты, не умея играть?
Радость Италии, слезы датчан и безумие болельщиков.
Самые яркие моменты Евро-2020
Сборная Италии Поверженные «Львы».
Драма Англии, триумф Италии и фиаско сборной России. Чем запомнится Евро-2020
«Ничего еще не кончено!»
Макгрегор сломал ногу в схватке с Порье. Не пора ли злому ирландцу завершать карьеру?
Все материалы
Культура
Умер заслуженный артист России Анатолий Рудаков
Pepsi, пейджер, MTV.
Как Россия полюбила «ВИА Гру», «Брата 2» и «Бандитский Петербург», но возненавидела Децла и рэп
Во МХАТе опровергли бойкот актеров из-за роли Бузовой
Гвинет Пэлтроу, Харви Вайнштейн, Камерон Диас«Люди боялись его. Он внушал ужас»
Слежка, травля, угрозы. Как Харви Вайнштейн годами избегал наказания за домогательства
Умер актер из сериала «Во все тяжкие»
Какая-то дичь.
Каким получился новый блокбастер Disney о приключениях фрицев, феминисток и Скалы Джонсона в джунглях?
В Москве на «Бумажной фабрике» состоится вечеринка «Электричество»
Все материалы
Интернет и СМИ
Гневная записка соседа о шумных детях разделила интернет на два лагеря
Раздвоение личностей.
Хакеры взяли на вооружение системы распознавания лиц. Чем это опасно для миллионов людей?
Собчак назвала способ попасть в любую европейскую страну
За миллиардами людей во всем мире следят камеры. Чем это опасно?
 
Россиянам назвали способ вычислить подделки в интернет-магазинах
«Год горя и одиночества»
Пустота и попытки пережить смутные времена: лучшие фотографии мира, снятые на iPhone
В WhatsApp появилась новая функция
Все материалы
Ценности
Женщина раскрыла способ быстро высушить простыни и вызвала споры в сети
Ники МинажРезиновая мечта.
Как «кроксы» превратились из обуви для моряков в модный тренд и принесли миллионы своим создателям
Белла Хадид прошлась по улицам в обнажающем грудь топе в стиле 90-х
Себастьян Курц в кампании партии Die neue VolksparteiКлевый канцлер.
Как самый сексуальный политик планеты бросил университет и возглавил страну
Наталья Водянова снялась в купальнике на яхте во время отдыха с семьей
Эксперт раскрыл опасность популярных лайфхаков по уборке
Все материалы
Путешествия
Российский самолет совершил вынужденную посадку из-за отказа гидросистемы
Советская сказка.
Что ждет россиян в Азербайджане и почему там должен побывать каждый
Россиянка побывала в Крыму спустя 30 лет и рассказала об изменениях на курорте
Турцию охватили пожары и новая вспышка коронавируса.
В огне погибли люди, россиян эвакуируют из отелей
Россиянин сравнил траты на отдых в Турции и Крыму и назвал самый выгодный курорт
Пострадавший в смертельном ДТП с автобусом в Турции россиянин описал случившееся
«Здесь совсем другие люди»
Россиянин отправился в Пакистан за приключениями. Чем его удивила мусульманская страна?
Все материалы
Из жизни
Диетолог рассказала о правильном способе есть шоколад
«Детям пришлось несладко»
Как россиянин перебрался в благополучный Люксембург и нашел там сходство с Советским Союзом
Семья вернулась из поездки и нашла в доме 22 смертельно ядовитых кобры
Келли О'Нил в сериале Swamp Murders: The Chameleon KillerУбийца-хамелеон.
Полиция 12 лет гонялась за неуловимой преступницей. Перехитрив всех, она унесла свои тайны в могилу
Не умевший плавать мужчина попытался спасти утопающую и погиб
«Я поняла, что покончу с собой»
Что вынуждает горожан уходить в леса, надевать шкуры и жить как первобытные люди
Названа суточная норма арбуза для детей и взрослых
Все материалы
Российские электрокары можно будет купить со скидкой
Королевская битва: Land Cruiser 300 бросает вызов предшественнику
Видео: LC 300 во внедорожной версии против 200-ки
Раскрыта стоимость обновленной Lada Niva Bronto
Мощный кроссовер за 3 миллиона: Tugella vs Tiguan
Битва китайского фрешмена против немецкой суперзвезды
Стало известно, насколько подорожали автомобили в России за полгода
Монстры Поднебесной: самые удивительные машины Китая
Король Нюрбургринга, хищная «стрекоза» и кроссовер-супергибрид
В Кувейте загорелась крупнейшая в мире свалка автомобильных шин
Все материалы
Среда обитания
В России предложили прикрыть посуточную аренду квартир
Убийственная мгла.
Как месторождение угля разрушило благополучие американского города и погубило его жителей
На Байкале построят курорт за 60 миллиардов рублей
Российским регионам раздадут миллиарды рублей на борьбу с загрязнением воздуха
Ближе к Западу.
Море, свежий воздух и дешевое жилье: как россияне нашли достойную замену Сочи
Раскрыты данные о просроченной ипотеке россиян
Красивая ошибка.
Молодая пара случайно потратила последние деньги на разрушенный особняк. Что из этого вышло?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
Край земли и острова дымящихся вулканов.
Как русские первопроходцы покоряли Камчатку и какие опасности их поджидали?
Таежный дзен.
Как Сибирь пытается стать лучшим местом для летнего отдыха в России
«Вдруг я понимаю: это следы медведя»
Как москвичка изменила свою жизнь, чтобы объездить Россию и снять ее с дрона
«Нам выпал шанс испытать себя»
Как муж с женой купили старинную фабрику и возродили легендарное русское ремесло
Крещение киевлян«По крещеным детям плакали, как по мертвым»
Историк о главных мифах про крещение Руси
Во Владивостоке состоялось открытие выставки «Доктор души Август»
Рэпер из Бурятии подписал контракт с американским лейблом
Все материалы