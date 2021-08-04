Россия передумала торопиться в борьбе с глобальным потеплением

Переход России на альтернативное топливо произойдет не ранее чем через десять лет. В предстоящее десятилетие отечественный энергосектор не будет торопиться с мерами в борьбе с глобальным потеплением, а начнет думать над постепенным смещением баланса от угля и нефти к солнечным, водородным и другим безопасным для природы станциям, сообщил председатель комитета по энергетике, депутат Госдумы Павел Завальный в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По словам законодателя, не только Россия, но и другие страны пока не готовы полностью отказаться от топлива с высоким углеродным следом в атмосфере. Нефть и газ в мировой энергетической отрасли составляют около 54 процентов.

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«На перспективу 10-20 лет энергобаланс сохранится при разных прогнозах развития возобновляемых источников энергии. В то же время энергопереход начался, и это можно увидеть по инвестициям. Резко растут вложения в альтернативную энергетику, включая солнечную, ветровую, водородную», — подчеркнул Завальный.

Депутат добавил, что Россия начала готовиться к переходу на чистое топливо, над процессом трудятся не только чиновники, но и представители науки, промышленности. В частности, планируется вовлекать достижения прошлых лет в области атомной энергетики.

«Перспективы — это водородная энергетика. На первом этапе метановодородные смеси, которые резко улучшают экологию и снижают выбросы CO2, на втором — водородная энергетика, в том числе в транспорте, топливные элементы, жидкий водород и сжиженный природный газ. Мы единственные в мире, кто замкнул ядерно-топливный цикл, можем использовать ядерное топливо из отработанных тепловых реакторов. Есть потенциал в термоядерной энергетике, традиционные технологии — плазма, новые — лазеры для термоядерных реакторов», — объяснил депутат.

Завальный также отметил, что россиянам рано покупать машины на альтернативных источниках энергии, так как в стране еще не созданы все условия.

«Электромобили у нас очень дорогие, инфраструктуры нет. Но это будет развиваться, особенно в таких крупных городах, как Москва. Электрокары резко снижают экологическую нагрузку на город, людям легче дышать. По мере развития технологий и снижения стоимости электромобиля тенденция будет расти», — резюмировал член Госдумы.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин согласовал выделение дополнительных инвестиций на сумму свыше 2,6 миллиарда рублей для борьбы с загрязнением воздуха в регионах с развитой промышленностью. Средства получат Забайкальский край, Кемеровская и Омская области в течение 2021-2022 годов. На деньги из федерального бюджета субъекты планируют провести реформу общественного транспорта, отремонтировать теплотрассы и газопроводы.