Российские власти поспорили из-за роста экономики

Российские власти поспорили из-за прогнозных оценок роста национальной экономики, пишут «Ведомости». Минфин считает, что ВВП и инфляция вырастут сильнее, чем прежде предсказывало Минэкономразвития.

Замминистра финансов Владимир Колычев направил письмо вице-премьеру Дмитрию Григоренко, в котором указал, что оценки Минэкономразвития выглядят недостаточно обоснованными.

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Так, Минфин ожидает роста ВВП по итогам года выше четырех процентов, что превышает прогноз Минэкономразвития, в улучшенной версии которого указано 3,8 процента (до исправления было 2,9 процента). Аргументация ведомства Колычева строится на «траектории последних месяцев», которая «сигнализирует о еще более оптимистичной динамике восстановления».

Так же заниженными Минфин называет прогнозные оценки инфляции. Рост цен на пять процентов по итогам года, на которые ориентируется Минэкономразвития, будет превышен, уверен Колычев. По состоянию на 19 июля, темпы инфляции уже достигли 4,6 процента в годовом выражении, указывает он в письме Григоренко.

Кроме того, Минфин оспорил оценку Минэкономразвития относительно цен на нефть в среднесрочной перспективе. 57,4-60,8 доллара за баррель топлива марки Urals ведомство считает завышенными, поскольку на котировки будут оказывать давление сразу несколько факторов. Среди них планы разных стран по сокращению использования углеводородов, изменение потребительских привычек населения и снижение энергоемкости мировой экономики.

