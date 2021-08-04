Дерипаска рассказал о подрыве основ для роста экономики в России

Российский миллиардер Олег Дерипаска охарактеризовал действия Центробанка в области денежно-кредитной политики как подрыв самих основ для роста национальной экономики. В своем Telegram-канале он подчеркнул, что с такими ставками рост или удвоение инвестиций в течение 3-5 лет невозможны.

По его мнению, подняв ключевую ставку до 6,5 процента, регулятор действует вопреки попыткам правительства оживить экономический рост, поддержать занятость и преодолеть пятилетнюю стагнацию доходов граждан. При этом Дерипаска указал, что поводов для таких действий нет, а объяснения ЦБ не выдерживают критики.

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Предприниматель сослался на ухудшение индекса деловой конъюнктуры PMI в июле, что продемонстрировал последний опрос. В нем предприниматели указали на сокращение новых заказов, что привело к спаду производства, самому быстрому с мая 2020 года. Кроме того, слабый клиентский спрос стал причиной ослабления нагрузки на производственные мощности.

«Очень странно выглядят заявления последних полутора месяцев от ЦБ, который продолжает видеть какое-то якобы неконтролируемое повышение спроса в экономике, который нужно задавить», — заметил Дерипаска.

В следующем посте он добавил, что Центробанк России не в состоянии единолично справиться с мировой инфляцией. Своими действиями он может добиться только «возврата к стагнации последних пяти лет с точки зрения экономического роста и увеличения инвестиций в основной капитал». А это, по мнению миллиардера, означает, что надо прощаться с надеждами на повышение доходов населения и модернизацию промышленности.

В ходе последнего заседания совета директоров, которое состоялось 23 июля, Центробанк повысил ключевую ставку сразу на один процентный пункт. Глава регулятора Эльвира Набиуллина объяснила такое решение ростом инфляции. Позднее она признала, что инфляция в стране будет долгосрочным явлением, а для ее остановки следует расширять производство, что невозможно без инвестиций.

Ранее Дерипаска призвал отказаться от «мифической доктрины стабильности прошлого века» ради роста российской экономики. В те же сроки он указывал, что в стране не осталось никакой оппозиции, и теперь можно «заняться делом», потому что настали хорошие времена.