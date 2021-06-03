Дерипаска назвал россиян «рабами банков»

Миллиардер Олег Дерипаска во время дискуссии на Петербургском международном экономическом форуме назвал серьезной проблемой России очень узкий рынок облигаций, из-за чего россияне оказываются «рабами банков». Трансляция выступления велась на сайте мероприятия.

По его словам, облигации в объеме 30 триллионов рублей на всю российскую экономику — это ничего. При этом половина этих средств приходится на облигации федерального займа (ОФЗ), а остальное — банки и нефтедобывающий сектор.

Дерипаска подчеркнул, что обязательно нужны облигации и более квалифицированный ломбардный список, учет этих бумаг. Иначе и юридические лица, и физические, у которых ипотека и другие кредиты, останутся в зависимости от банков.

Миллиардер указал, что расширение рынка облигаций станет первым шагом к свободе предпринимателя, а только они станут двигателем перемен. Государство, добавил он, может только лучше и честнее поделить, но побороть бедность не смогут «ни прокурор, ни следователь».

В нынешних условиях, по мнению Дерипаски, отсутствие экономического роста приводит к стагнации рынка труда. Нет мобильности трудовых ресурсов, нет спроса на труд в регионах, а это рождает «безобразно низкие зарплаты».

При этом миллиардер порадовался обновленной конституции и исчезновению в России оппозиции. По его мнению, именно отсутствие критики поспособствует экономическому росту. «Оппозиция попыталась консолидироваться, вышла вперед и самоподорвала себя. Сейчас у нас никакой оппозиции нет и можно заняться делом», — заключил он.

Ранее Дерипаска предсказал, что власти США собираются «удушить» рынок криптовалют, а сообщения о его координации стали только началом процесса.