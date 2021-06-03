Российский миллиардер заподозрил команду Байдена в желании задушить криптовалюты

Власти США, поднявшие вопрос координации обращения криптовалют, могут «удушить» этот сектор, написал в своем Telegram-канале российский миллиардер Олег Дерипаска.

По его мнению, регуляторам неприятно то, что от них ускользает рынок объемом в 1,5 триллиона долларов. «И эти деньги им сейчас очень кстати для рефинансирования неподъёмного долга федерального бюджета США. Исполняющий обязанности контролера валюты Майкл Хсу заверил, что пока все сводится к координации между агентствами. Посмотрим, как скоро байденовская команда перейдет от "координации" рынка криптовалют к его удушению», — написал Дерипаска.

О том, что финансовые власти США намерены активнее включиться в регулирование отрасли, в конце мая заявил исполняющий обязанности главы банковского регулятора США Майкл Хсу. Он рассчитывает, что ведомства предпримут общие усилия для создания «регуляционного периметра» в этом вопросе.

При этом заявление Хсу последовало на фоне падения цены на биткоин, которое объясняется в том числе усилиями китайский властей по ужесточению контроля над сферой. Так, 23 мая криптовалюта теряла в цене почти половину по сравнению с годовым максимумом, а новые антирекорды ожидались на фоне скепсиса, который выразил по поводу биткоина глава Центрального банка Японии Харухико Курода.