Россия увидела дефицит на рынке нефти

Россия оценивает текущий дефицит на рынке нефти в один миллион баррелей в сутки. Об этом рассказал вице-премьер Александр Новак, пишет ТАСС.

Он также добавил, что рекомендации Международного энергетического агентства (МЭА) о прекращении инвестиций в нефть и газ не просчитаны и носят популистский характер. «Даже с энергопереходом ближайшее десятилетие углеводороды будут занимать доминирующее положение в энергетическом балансе, будут обеспечивать безопасность мира и потребность даже в той же электроэнергии», — отметил Новак.

Вице-премьер сказал, что страны ОПЕК+ видят возможность возвращения иранской нефти на мировой рынок. Республика, которая сейчас находится по санкциями США, может вернуться к досанкционным уровням поставок за несколько месяцев (четыре миллиона баррелей в день).

Ранее российский миллиардер Олег Дерипаска заявил о скором завершении эпохи нефти и газа.

Отрасли предстоит заново изобрести себя, уверен он. «Хорошо, что ключевые организации перестают играть в несознанку и начинают открыто говорить о том, что мир меняется. Теперь дело осталось за малым — создать реальные механизмы, которые не позволят отдельным странам дальше гробить планету, демонстративно нарушая международные нормы», — написал Дерипаска.