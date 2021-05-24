Ценам на нефть предсказали взлет

Goldman Sachs спрогнозировал взлет цен на нефть марки Brent до 80 долларов за баррель в четвертом квартале этого года, пишет Reuters.

По мнению экспертов, этому поспособствует восстановление мировой экономики на фоне доступности вакцин от коронавируса. Возможное снятие санкций с Ирана не повлияет значительно на котировки, отмечают в Goldman Sachs. Республика может вернуться к досанкционным уровням поставок за несколько месяцев (четыре миллиона баррелей в день), предсказывают аналитики.

Они считают, что рынок «недооценивает грядущее восстановление спроса», а потому возвращение Ирана не помешает росту цен до 80 долларов за баррель. Стоимость июльских фьючерсов на нефть марки Brent увеличилась на 2,04 процента (до 66,44 доллара за баррель) в ходе торгов 24 мая на лондонской биржи ICE.

Эпоха нефти и газа скоро завершится, заявил ранее российский миллиардер Олег Дерипаска. Он вспомнил, что ранее Международное энергетическое агентство (МЭА) предостерегло игроков рынка от инвестиций в новые нефтегазовые проекты. «Хорошо, что ключевые организации перестают играть в несознанку и начинают открыто говорить о том, что мир меняется. Теперь дело осталось за малым — создать реальные механизмы, которые не позволят отдельным странам дальше гробить планету, демонстративно нарушая международные нормы», — отметил Дерипаска.