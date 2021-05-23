Аналитики связали рост цен на нефть с массовой вакцинацией

Нефтяные котировки пошли вверх, поскольку спрос восстанавливается на фоне массовой вакцинации и снятия ограничений по коронавирусу, кроме того, летом ожидается сезонный всплеск потребления топлива, сообщает РИА Новости.

В 2020 году нефть пережила несколько волн снижения стоимости, но с января цены практически вышли на докризисный уровень. На момент 18 мая котировки достигли 70 долларов за баррель и продолжат расти, полагают эксперты. Аналитики считают, что нефтяной рынок в настоящее время в целом сбалансирован, однако не исключают, что долгосрочные поставки не успеют за восстановлением потребления после пандемии, хватит ли мощностей у компаний, который сокращали производство в кризисный период.

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Заместитель генерального директора по управлению частным капиталом и инвестициями General Invest Меружан Дадалян полагает, что объективно котировки должны находиться на уровне 50-60 долларов за баррель. «На цену влияет многое. Прежде всего это политика ОПЕК — увеличенные квоты на добычу еще не добрались до рынка. Но существенный риск — вероятность снятия санкций с Ирана. Это принесет около полутора миллионов баррелей в день, что окажет серьезное давление на котировки», — уверен эксперт.

Аналитики предполагают, что структуры рынка продолжат увеличивать цены, несмотря на временные спады. Компания Rystad Energy дает прогноз, что в 2021 году спрос вырастет с 89,6 миллиона баррелей в сутки до 95,4, а в 2022 до 99,4 миллионов баррелей. Один из крупнейших инвестиционных банков Goldman Sachs предсказывает самый масштабный скачок стоимости нефти за всю историю наблюдений в ближайшие полгода. Он связывает это с открытием границ на фоне массовой вакцинации от коронавируса. Согласно выводам финансовой организации, летом цена за баррель достигнет 80 долларов.

Аналитик ГК «ФИНАМ» Андрей Маслов назвал условие взлета курса рубля «до небес». По его словам, это произойдет в случае, если пандемия коронавируса будет побеждена, и сырьевая компонента в российской валюте даст тот самый «взрывной рост».