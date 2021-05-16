Иран приготовился к снятию санкций США

Иран приготовился к возможному снятию санкций США и возвращению к сделке по ядерной программе: на этом фоне страна собирается нарастить экспорт нефти, пишет Bloomberg.

Государственная компания National Iranian Oil Co. сейчас готовит нефтяные месторождения к тому, чтобы Исламская Республика вернулась на рынок и подняла продажи сырья. Ведутся переговоры с возможными клиентами. Согласно оптимистичным прогнозам, к досанкционному уровню добычи в 4 миллиона баррелей нефти в сутки Тегеран сможет вернуться примерно за три месяца после отмены санкций.

В начале мая стало известно, что США могут согласиться на возвращение к сделке с Ираном уже на следующей встрече в Вене.

До этого сообщалось о готовности Вашингтона снять некоторые санкции против Тегерана, чтобы заставить Иран вернуться к соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по его ядерной программе. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки назвала «обнадеживающей» дискуссию по судьбе иранской ядерной сделки.

Договор СВПД по Ирану заключен летом 2015 года между Тегераном и шестью странами-посредниками. Позже Иран уличили в грубых нарушениях договоренностей. В начале мая 2018-го США объявили об одностороннем выходе из сделки и возобновлении антииранских санкций. Иран сообщил об отказе от договоренностей по СВПД в январе 2020 года.