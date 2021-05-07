В США допустили возвращение к ядерной сделке с Ираном

США допускают возможность возвращения Вашингтона и Тегерана к соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе уже на следующей встрече в Вене. Об этом сообщил высокопоставленный представитель Госдепартамента, передает ТАСС.

По словам чиновника, «если Иран примет политическое решение, искренне продемонстрирует желание вернуться, <...> это может быть сделано относительно быстро». Вместе с тем он отметил, что возвращение Вашингтона к соблюдению договоренности по ядерной сделке зависит от политического решения Тегерана, а предстоящие переговоры в Вене покажут, отказался ли Иран от своих «нереалистичных требований» более масштабного снятия санкций, нежели это предусмотрено условиями сделки.

Ранее сообщалось о готовности Вашингтона снять некоторые санкции против Тегерана, чтобы заставить Иран вернуться к соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий по его ядерной программе. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки назвала «обнадеживающей» дискуссию по судьбе иранской ядерной сделки.

Договор СВПД по Ирану заключен летом 2015 года между Тегераном и шестью странами-посредниками. Позже Иран уличили в грубых нарушениях договоренностей. В начале мая 2018-го США объявили об одностороннем выходе из сделки и возобновлении антииранских санкций. Иран сообщил об отказе от договоренностей по СВПД в январе 2020 года.