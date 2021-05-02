США и Иран договорились об обмене задержанными

Иран передаст США четырех американских граждан, обвиняемых в шпионаже, в рамках обмена задержанными между странами. О такой договеренности сообщает РИА Новости со ссылкой на ливанский телеканал al-Mayadeen.

«Вашингтон освободит четверых задержанных иранцев. В обмен на это Иран освободит четверых американцев, обвиняемых в шпионаже в интересах американской разведки», — сообщил ливанский телеканал со ссылкой на иранские источники.

По данным al-Mayadeen, задержанные в США иранцы помогали обойти наложенное на Иран эмбарго.

Ранее сообщалось о готовности Вашингтона снять некоторые санкции против Тегерана, чтобы заставить Иран вернуться к соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий по его ядерной программе. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки назвала «обнадеживающей» дискуссию по судьбе иранской ядерной сделки.



