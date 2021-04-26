США создадут центр для борьбы с зарубежным влиянием

Офис директора национальной разведки США создаст Центр для борьбы со злонамеренным зарубежным влиянием. Об этом стало известно газете Politico из заявления представителя офиса.

Как отметил собеседник издания, центр создается «в свете развивающихся угроз, а также для поддержки растущих требований политики и Конгресса». Он будет информировать разведку о злонамеренном влиянии со стороны государственных ведомств, а также давать оценку и предупреждения о такой деятельности.

Отмечается, что создание этого центра произошло после неоднократного предупреждения американских политиков о том, что иностранные усилия по оказанию влияния на США могут повториться в ближайшие годы. Кроме того, предписание об этом было в соответствующем законопроекте. Согласно ему, центр будет освещать «оказывающую пагубное влияние» деятельность России, Ирана, Северной Кореи и Китая.

23 апреля президент России Владимир Путин подписал указ о применении мер воздействия на недружественные действия иностранных государств. Согласно документу, правительство должно определить список недружественных государств, в отношении которых будут применяться соответствующие меры воздействия. В частности, в него были включены США.