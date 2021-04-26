Мир
 
Последние новости
Премьер-министр Чехии назвал единственную версию причин взрыва во Врбетице
Бывший чемпион UFC Кормье захотел разорвать лицо звезде YouTube
В Германии рассказали о последствиях возможной встречи Путина и Байдена для мира
Раскрыта личность объявленного в России персоной нон грата украинского дипломата
Принц Чарльз задумал избавиться от принца Гарри и Меган Маркл
Навального осмотрели рентгенолог, нейрохирург, невролог и гастроэнтеролог
Введение полного локдауна в Турции объяснили приостановкой полетов из России
Путин обсудил с Макроном ситуацию на Украине
В Турции предложили признать Крым российским
Новости партнеров
Прослушать новость

США создадут центр для борьбы с зарубежным влиянием

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: YARA NARDI / Reuters

Офис директора национальной разведки США создаст Центр для борьбы со злонамеренным зарубежным влиянием. Об этом стало известно газете Politico из заявления представителя офиса.

Как отметил собеседник издания, центр создается «в свете развивающихся угроз, а также для поддержки растущих требований политики и Конгресса». Он будет информировать разведку о злонамеренном влиянии со стороны государственных ведомств, а также давать оценку и предупреждения о такой деятельности.

Отмечается, что создание этого центра произошло после неоднократного предупреждения американских политиков о том, что иностранные усилия по оказанию влияния на США могут повториться в ближайшие годы. Кроме того, предписание об этом было в соответствующем законопроекте. Согласно ему, центр будет освещать «оказывающую пагубное влияние» деятельность России, Ирана, Северной Кореи и Китая.

23 апреля президент России Владимир Путин подписал указ о применении мер воздействия на недружественные действия иностранных государств. Согласно документу, правительство должно определить список недружественных государств, в отношении которых будут применяться соответствующие меры воздействия. В частности, в него были включены США.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Intelligence community creating hub to gird against foreign influence
Захарова заявила о включении США в список недружественных России стран
Путин подписал указ о мерах воздействия на недружественные действия государств