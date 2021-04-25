Захарова заявила о включении США в список недружественных России стран

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что список недружественных России стран, посольствам которых будет запрещено нанимать на работу российских граждан, сейчас только формируется, однако в него обязательно будут включены США. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, список начал формироваться на основании соответствующего указа президента России Владимира Путина, который содержит ряд мер по исполнению уже существующих законов. «А кто же эти самые недружественные государства? (...) Как мы понимаем, вся история началась с очередного витка недружественных действий США», — сказала Захарова.

При этом она не указала на другие государства, которые могут быть включены в перечень. Их полный список будет опубликован позже.

Путин подписал указ о применении мер воздействия на недружественные действия иностранных государств 23 апреля. Согласно документу, правительство должно определить список недружественных государств, в отношении которых будут применяться соответствующие меры воздействия.

В частности, Россия ограничит им заключение договоров дипмиссиями, консульскими учреждениями и представительствами органов власти. Точное их количество будет определять правительство России, при необходимости власти смогут устанавливать полный запрет на подобные действия. При этом договоры, которые были заключены до вступления в силу данного указа и количество которых превышает определенное правительством России, подлежат прекращению.