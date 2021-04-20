Кремль призвал западные страны отказаться от «антироссийского психоза»

Москва призывает зарубежных партнеров отказаться от «массового антироссийского психоза» и перейти к конструктивному диалогу, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС во вторник, 20 апреля.

Отвечая на вопрос о том, признают ли в Кремле обострение отношений России с целым рядом государств, Песков указал на «определенную напряженность в последнее время».

«Россия никоим образом не является инициатором этой напряженности. Но, с другой стороны, Россия, конечно же, всегда реагирует на какие-то недружественные выпады», — сказал он.

По его словам, многие страны в случае любой хакерской атаки сразу же бездоказательно обвиняют РФ. Он напомнил, что недавно «совершенно безосновательные обвинения» высказал Чехия. Песков подчеркнул, что обвинения о причастности российской стороны ко взрыву на складе во Врбетице в октябре 2014 года голословны и безосновательны.

Чехия в субботу, 17 апреля, заявила о высылке из страны 18 российских дипломатов. Их подозревают в работе на российские спецслужбы, которые Прага считает причастными ко взрывам во Врбетице в 2014 году.