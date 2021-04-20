В России предложили ввести «пивное эмбарго» из-за обвинений Чехии

Россия в ответ на политику Праги может наложить санкции на чешскую продукцию и ввести «пивное эмбарго». Такие меры в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» предложил руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев.

«Это нормальная методика для того, чтобы политические группы, которые есть в Чехии, понимали, что их политические перформансы, высказывания, будут нести конкретный экономический характер для их страны», — сказал он.

По его словам, в стране нет проблем с пивом и без чешского напитка россияне справятся. При этом запрет может привести к снижению популярности алкоголя в стране. «У нас в России в год потребляется около восьми миллиардов литров пива, в том числе какой-то процент чешского. Надо просто его запретить, пусть они его там сами потребляют. Потом очухаются, одумаются и перевоспитаются», — добавил Хамзаев.

Ранее Россия объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии в ответ на высылку Прагой 18 российских дипломатов, подозреваемых в связях со спецслужбами. Генеральный прокурор Чехии Павел Земан также говорил, что к делу о взрыве на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году причастны россияне Александр Петров (предположительно, Александр Мишкин) и Руслан Боширов (предположительно, Анатолий Чепига). Двое мужчин находились на месте взрыва склада, 17 апреля 2021 года чешская полиция объявила их в розыск.