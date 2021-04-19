Генпрокурор Чехии обвинил Петрова и Боширова в причастности к взрывам

Генеральный прокурор Чехии Павел Земан заявил, что к делу о взрыве склада боеприпасов во Врбетице причастны российские граждане Александр Петров (предположительно, Александр Мишкин) и Руслан Боширов (предположительно, Анатолий Чепига), которые были обвинены в отравлении Скрипалей в 2018 году. Об этом сообщает чешское издание Novinky.cz.

Земан подтвердил, что за атакой на склад боеприпасов стоят агенты, которых в Великобритании подозревают в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери «Новичком» в 2018 году. «Можно сказать, что эти люди были связаны с нападением на Врбетице», — заявил Земан после заседания правительства.

Генпрокурор также указал, что взрыв не должен был произойти в Чехии, а «целью нападения была военная техника, направлявшаяся в Болгарию».

Ранее представители чешских спецслужб заявили о том, что россияне Петров и Боширов находились на месте взрыва на складе боеприпасов во Врбетице в октябре 2014 года. 17 апреля чешская полиция объявила их в розыск.

Взрывы на складе боеприпасов произошли 16 октября и 3 декабря 2014-го. Причина произошедшего остается неизвестной.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены 4 марта 2018 года нервно-паралитическим веществом «Новичок». Согласно расследованию Bellingcat и The Insider, Боширов на самом деле является кадровым сотрудником российской военной разведки полковником Чепигой, а Петров — военным врачом, сотрудником ГРУ Мишкиным.