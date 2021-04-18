Спецслужбы Чехии заявили о нахождении Петрова и Боширова на месте взрыва склада

Представители чешских спецслужб заявили о том, что россияне Александр Петров (Александр Мишкин) и Руслан Боширов (Анатолий Чепига) находились на месте взрыва на складе боеприпасов во Врбетице в октябре 2014 года. Об этом в воскресенье, 18 апреля, сообщает местная газета «Лидове Новины».

Утверждается, что они посетили склад, который был продан с аукциона иностранным покупателям, за день до взрыва и заложили там взрывчатку. «Вероятно, они хотели убить кого-то, кому предназначалось оружие. Это версия следствия», — рассказал источник издания.

Премьер-министр страны Андрей Бабиш, в свою очередь, сообщил, что власти Чехии рассекретят отчет о причастности российских спецслужб к взрыву.

17 апреля полиция Чехии объявила Петрова и Боширова в розыск. Ордер выдал Национальный центр по борьбе с организованной преступностью Службы уголовной полиции и расследований «в связи с расследованием обстоятельств тяжкого преступления». Россиян подозревали в работе на российские спецслужбы, которые якобы причастны к инциденту во Вребитце. 16 октября 2014 года там взорвались, предположительно, десять тысяч килограммов боеприпасов, включая ракеты средней дальности. В результате погибли два человека. Причина взрыва оставалась неизвестной: до недавнего времени власти считали, что он случился из-за халатности рабочих.

В марте США внесли Петрова и Боширова в список санкций за «участие или попытку участия в действиях или транзакциях, которые могли материально способствовать или создавали риск распространения оружия массового поражения или средств его доставки».