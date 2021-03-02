Фигуранты дела Скрипалей попали под санкции из-за Навального

Россияне Александр Петров (Александр Мишкин) и Руслан Боширов (Анатолий Чепига), обвиняемые Лондоном в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери, попали под санкции США по делу Алексея Навального (учредитель Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента). Об этом сообщается на сайте Минфина страны.

Они внесены в список за «участие или попытку участия в действиях или транзакциях, которые могли материально способствовать или создавали риск распространения оружия массового поражения или средств его доставки». Уточняется, что формально режим санкций против российских граждан не изменится, так как предполагаемые «отравители» Скрипалей уже попадали в список ранее. Также под ограничения США попали ФСБ и ГРУ.

Ранее США обнародовали список россиян, попавших под санкции из-за ситуации с Навальным. Среди них — директор ФСБ Александр Бортников, генпрокурор Игорь Краснов, глава ФСИН Александр Калашников, замминистра обороны Павел Попов, заместитель министра обороны России Алексей Криворучко, глава управления Кремля по внутренней политике Андрей Ярин и другие. Помимо них, под санкции попали 27-й научный центр Минобороны, 33-й центральный НИИ Минобороны и НИИ органической химии и технологии (ГосНИИОХТ).

2 февраля Симоновский суд Москвы заменил Навальному условный срок на реальный за нарушение условий соблюдения испытательного срока по делу «Ив Роше». В колонии он пробудет 2 года 6 месяцев с учетом года, проведенного под домашним арестом во время предварительного следствия. Европейский суд по правам человека потребовал от правительства России освободить оппозиционера из тюрьмы в качестве обеспечительной меры. В МИД России назвали постановление ЕСПЧ попыткой давления на Россию.

Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания на скамейке в Солсбери 4 марта 2018 года. Специалисты выяснили, что они отравились нервно-паралитическим веществом «Новичок». Лондон обвинил в случившемся Москву и назвал имена предполагаемых виновников — Петрова и Боширова. Согласно расследованию Bellingcat и The Insider, Боширов на самом деле является кадровым сотрудником российской военной разведки полковником Чепигой, а Петров — военным врачом, сотрудником ГРУ Мишкиным.