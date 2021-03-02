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Стало известно о подготовке США новых санкций против России

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Фото: Unsplash

США готовят новые санкции в отношении России, в том числе связанные с кибератаками. Об этом пишет Bloomberg.

Как отмечает агентство, речь идет о мерах в связи со взломом компании SolarWinds с использованием программного обеспечения Orion, в котором обвиняют «русских хакеров». Как сообщил один из высокопоставленных сотрудников американской администрации, о санкциях будет объявлено в течение нескольких недель.

Аналогичную информацию сообщила на своей странице в Twitter корреспондент Politico в Белом доме Наташа Бертранд (Natasha Bertrand). «Вскоре будет объявлено о дополнительных мерах в ответ на [взлом] SolarWinds и так далее», — написала она.

NBC News также передает, что США планируют вводить серию санкций. Как стало известно телеканалу, один из сотрудников администрации на брифинге для журналистов отметил, что введенные 2 марта ограничения стали лишь первым шагом Белого дома.

Ранее 2 марта США объявили о вводе санкций против семи высокопоставленных представителей власти России из-за ситуации с Алексеем Навальным (учредитель Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента). Перед этим санкции по делу Навального ввел Евросоюз.

2 февраля Симоновский суд Москвы заменил Навальному условный срок на реальный за нарушение условий соблюдения испытательного срока по делу «Ив Роше». В колонии он пробудет 2 года 6 месяцев с учетом года, проведенного под домашним арестом во время предварительного следствия. Европейский суд по правам человека потребовал от правительства России освободить оппозиционера из тюрьмы в качестве обеспечительной меры. В МИД России назвали постановление ЕСПЧ попыткой давления на Россию.

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