США объявили о санкциях против семи россиян из-за ситуации с Навальным

США объявили о вводе санкций против семи высокопоставленных представителей власти России из-за ситуации с Алексеем Навальным (учредитель Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию США.

В заявлении американских властей говорится, что в санкционный список также включены 14 организаций из России, Германии и Швейцарии с формулировкой «за производство биологического и химического оружия». 13 из них — коммерческие компании, а также государственный исследовательский институт. «Все эти стороны вовлечены в разные аспекты производства элементов биологического оружия и химического (оружия)», — уточнили в администрации.

При этом имена и названия организаций там пока отказались раскрывать.

Представитель администрации также заявил, что власти США инициировали анализ «дестабилизирующих» действий Москвы по четырем направлениям. «Мы планируем дать ответ на каждое из них в предстоящие недели… Сегодня — первый шаг, и последуют остальные», — сказал он.

Ранее 2 марта санкции по делу Навального ввел Евросоюз. Под ограничения попали председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин, директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников, глава Росгвардии Виктор Золотов и генпрокурор Игорь Краснов.

2 февраля Симоновский суд Москвы заменил Навальному условный срок на реальный за нарушение условий соблюдения испытательного срока по делу «Ив Роше». В колонии он пробудет 2 года 6 месяцев с учетом года, проведенного под домашним арестом во время предварительного следствия. Европейский суд по правам человека потребовал от правительства России освободить оппозиционера из тюрьмы в качестве обеспечительной меры. В МИД России назвали постановление ЕСПЧ попыткой давления на Россию.