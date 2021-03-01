Россия пообещала отреагировать на санкции ЕС из-за Навального

Россия пообещала отреагировать на санкции Евросоюза из-за ситуации вокруг Алексея Навального (учредителя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента). Об этом заявил замглавы МИД России Александр Грушко, передает РИА Новости.

Санкции, по его мнению, являются «неправовым и тупиковым путем» взаимодействия с РФ. Он подчеркнул, что реакция обязательно будет, но не уточнил, какая именно.

Ранее в понедельник, 1 марта, послы 27 стран-членов Евросоюза согласовали санкции из-за дела Навального: им подвергнутся лица, связанные с его осуждением.

22 февраля Совет Евросоюза решил ввести санкции против российских граждан, связанных с осуждением Навального. После этого глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Брюссель подготовит новые санкции против РФ в течение недели.

2 февраля Симоновский суд Москвы заменил Навальному условный срок на реальный за нарушение условий соблюдения испытательного срока по делу «Ив Роше». В колонии он пробудет 2 года 8 месяцев с учетом года, проведенного под домашним арестом во время предварительного следствия.

Европейский суд по правам человека потребовал от правительства России освободить Алексея Навального из тюрьмы в качестве обеспечительной меры.

В МИД России назвали постановление ЕСПЧ попыткой давления на Россию.